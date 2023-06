Camera: malati oncologici e cronici, domani audizione associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 27 giugno, alle ore 12.30, la commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, svolge l'audizione informale di rappresentanti di Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), Aimac (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e Ropi (Rete oncologica pazienti Italia). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)