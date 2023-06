Bielorussia: perdite da export a causa delle sanzioni pari a 10,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite della Bielorussia relative alle esportazioni, a causa delle sanzioni occidentali e del conflitto in Ucraina, sono stimate a 10,5 miliardi di dollari all'anno. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore bielorusso in Russia, Dmitrij Krutoj. "L'anno scorso, la quota dell'Ue (nel volume totale delle esportazioni bielorusse) è scesa al 14 per cento e negli ultimi cinque mesi al 5 per cento", ha detto il diplomatico bielorusso. Krutoj ha osservato che circa 6,5 miliardi di dollari di prodotti sono stati reindirizzati al mercato russo, mentre altri 2,2 miliardi di dollari di esportazioni sono stati reindirizzati verso i Paesi dell'Asia, Africa e America Latina. L'ambasciatore ha notato inoltre che l'economia bielorussa è caratterizzata dall'apertura ai mercati mondiali, visto che il commercio estero costituisce il 53 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Il diplomatico bielorusso ha evidenziato come in Russia questo tasso costituisce invece il 26 per cento, perché il Paese ha "un grande mercato interno". Infine, l'ambasciatore ha ribadito che il reindirizzamento delle esportazioni bielorusse sta procedendo con successo. (Rum)