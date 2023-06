Medio Oriente: presidente Israele Herzog condanna "atti di vendetta" dei coloni contro palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 giugno un attacco armato, in seguito rivendicato dalle Brigate Ezzeddin Al Qassam, ala militare del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, aveva causato la morte di quattro civili israeliani e il ferimento di altri quattro presso un distributore di benzina vicino all'insediamento ebraico Eli, nel nord della Cisgiordania. Il giorno seguente l'ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in una nota stampa ha annunciato la costruzione di mille nuove case nello stesso insediamento. La decisione è stata presa in un incontro tra Netanyahu, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che hanno concordato "l'immediato avanzamento" della pianificazione delle abitazioni. "La nostra risposta al terrore è colpirlo duramente e costruire nella nostra terra", si legge nella dichiarazione. A metà giugno, l'esecutivo di estrema destra israeliano aveva promesso di approvare la costruzione di 4.000 nuove abitazioni negli insediamenti in Cisgiordania. (Res)