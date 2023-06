Speciale difesa: intelligence britannica, Kiev sta facendo progressi tattici graduali ma continui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni le forze militari ucraine si sono riorganizzate e hanno compiuto operazioni offensive significative lungo tre assi nel sud e nell’est del Paese. E’ quanto ha riferito l’intelligence britannica nel quotidiano aggiornamento della situazione sul campo pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. “Le forze ucraine stanno usando l’esperienza delle prime due settimane della controffensiva per raffinare le loro tattiche e assalire le difese russe in profondità. Le unità ucraine stanno facendo progressi tattici graduali ma continui in aree chiave”, si legge nel rapporto. Per quanto riguarda le truppe russe, “hanno compiuto sforzi per lanciare un attacco nella foresta di Serebryanka, vicino Kremina”. L’iniziativa “riflette probabilmente continui ordini da parte della leadership russa di restare sull’offensiva ove possibile. La Russia ha fatto qualche piccolo progresso ma le truppe ucraine hanno impedito una svolta”, hanno riferito i servizi britannici. (Rel)