Islam: è iniziato oggi il pellegrinaggio alla Mecca per celebrare il Hajj, attesi oltre due milioni di musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi, in Arabia Saudita, il Hajj, il pellegrinaggio che ogni fedele musulmano è tenuto a compiere almeno una volta nella vita nei luoghi sacri dell’Islam, ovvero La Mecca e Medina. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo cui sono attesi nel Regno oltre due milioni di musulmani provenienti da 160 Paesi. Il Hajj è uno dei cinque pilastri dell’Islam, obbligatorio per ogni musulmano che ne abbia le facoltà economiche e le possibilità fisiche. Il pellegrinaggio si effettua nella città santa della Mecca, nel mese di Dhu al Ḥijja (ultimo mese del calendario lunare islamico), e commemora il sacrificio di Ismaele in occasione dell’Eid al Adha (27 giugno-primo luglio). Spesso, molti fedeli visitano Medina, dove Maometto è sepolto, prima di recarsi alla Mecca. I pellegrini sono giunti ieri, 25 giugno, nella Grande moschea della Mecca, dove hanno effettuato il Tawaf, primo rituale che dà inizio alle celebrazioni del pellegrinaggio, dopo che i fedeli entrano nello stato di purezza chiamato “ihram” (secondo cui il pellegrino deve osservare speciali norme di abbigliamento, indossando, in particolare, un abito bianco lungo chiamato anch’esso ihram). Probabilmente oggetto di un antico culto, la pietra nera è considerata dai musulmani l'ultimo reperto della "Casa antica", fatta calare da Allah direttamente dal Paradiso sulla Terra, andata interamente distrutta dal diluvio universale. Per l'Islam, la pietra nera fu messa in salvo da Noè all'interno di una caverna nei pressi della Mecca, da dove sarebbe stato recuperato da Abramo nel momento in cui, con l'aiuto del figlio Ismaele, avrebbe dato inizio ai lavori della nuova Kaaba. Secondo una diffusa tradizione popolare islamica, la pietra nera sarebbe invece l'occhio di un angelo incaricato di registrare i pellegrini che effettuano il pellegrinaggio. Secondo un'altra tradizione, la pietra nera sarebbe un meteorite bianco che, caduto sulla Terra, avrebbe assorbito tutti i peccati dell'uomo, assumendo l'attuale emblematico colore. Al momento del Tawaf, il pellegrino deve effettuare sette giri completi attorno alla Kaaba, la pietra nera, in senso antiorario. Dopo il Tawaf, i pellegrini effettuano il cosiddetto sa’i, in cui si percorre sette volte a passo veloce il tragitto tra le due colline di Safa e Marwa, vicino alla Mecca. (segue) (Res)