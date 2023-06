Islam: è iniziato oggi il pellegrinaggio alla Mecca per celebrare il Hajj, attesi oltre due milioni di musulmani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno successivo, i pellegrini si recano sul Monte Arafat, a circa 20 chilometri a est dalla Mecca, dove il profeta Maometto tenne il suo ultimo sermone. Qui, i fedeli rimangono in preghiera tutto il giorno chiedendo a Dio il perdono dei loro peccati, in quello che molti considerano il momento più importante del pellegrinaggio. Verso il tramonto, i pellegrini si recano a piedi o in autobus in un'area chiamata Muzdalifa, a 9 chilometri a ovest da Arafat, dove raccolgono ciottoli da utilizzare il giorno successivo per una simbolica lapidazione del diavolo nella valle di Mina. I fedeli si fermano per diverse notti a Mina, in uno dei più grandi accampamenti di tende del mondo, e il pellegrinaggio termina con un ultimo giro della Kaaba e un ulteriore lancio di pietre a Mina. Spesso gli uomini si rasano la testa e le donne si tagliano una ciocca di capelli, in segno di rinnovamento. Gli ultimi giorni del Hajj coincidono con l'Eid al Adha, o festa del sacrificio, che celebra la volontà di Abramo di sacrificare la vita di suo figlio come atto di obbedienza a Dio, che decide infine di fermare il profeta, donandogli un agnello. È per commemorare questa tradizione, che durante i tre giorni dell’Eid i musulmani sacrificano ogni anno un animale, spesso un agnello, dividendolo fra la famiglia, gli amici e parenti, e i poveri. (segue) (Res)