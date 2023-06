Islam: è iniziato oggi il pellegrinaggio alla Mecca per celebrare il Hajj, attesi oltre due milioni di musulmani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'epidemia di Covid-19, il pellegrinaggio quest’anno si svolge per la prima volta senza restrizioni. Il 21 giugno scorso, il ministro del Hajj e dell’Umrah saudita, Tawfiq al Rabiah, aveva annunciato: “I luoghi sacri di Mina, Arafat e Muzdalifa sono collegati da un sistema di trasporto integrato, sostenuto da un treno elettrico ecologico Mashair”, aggiungendo che “le ferrovie sono dotate di 17 treni che possono trasportare circa 72 mila passeggeri all’ora”. In aggiunta, “una flotta di oltre 24 mila autobus è a disposizione dei pellegrini”, aveva proseguito il ministro, spiegando che 32 mila operatori sanitari saranno al servizio dei pellegrini “per migliorare l'esperienza spirituale degli ospiti e facilitare una perfetta esecuzione dei loro rituali”. "Questa situazione non è il risultato di pochi giorni, ma lo sforzo di anni in cui sono state esplorate tutte le possibilità per garantire il benessere dei pellegrini”, aveva concluso il ministro. All'inizio di giugno, l'Arabia Saudita aveva presentato il più grande piano operativo per il Hajj in vista della stagione dei pellegrinaggi, dato che le restrizioni sul numero di pellegrini erano state revocate. Un numero record di 14 mila membri del personale e oltre 8 mila volontari sono schierati sul campo per assistere i milioni di musulmani che stanno partecipando al Hajj 2023. (Res)