Energia: il Kazakhstan punta a produrre 90,5 milioni di tonnellate di petrolio nel 2023

- Il Kazakhstan si è prefissato l’obiettivo di produrre 90,5 milioni di tonnellate di petrolio nel corso di quest’anno, il 7 per cento in più del 2022. Lo riferisce il portale “Astana Times” citando fonti del ministero dell’Energia. La produzione di petrolio e di gas dovrebbe aumentare del 9 per cento nelle regioni del Kazakhstan occidentale e di Atyrau, e del 7 per cento nella regione di Mangistau. La produzione di gas dovrebbe invece arrivare quest’anno a 53,5 miliardi di metri cubi, l’un per cento in più rispetto al 2022. Il governo ha istituito una joint-venture con la Cina per l’esplorazione di giacimenti di gas e di petrolio nelle zone di Zharkyn, Bolashak, Ozen settentrionale, Berezovsky e Mugodzhary. Il Kazakhstan, contestualmente, punta anche a espandere le capacità di trasporto degli oleodotti Kenkiyak-Atyrau e Kenkiyak-Kumkol.(Res)