Australia: ciclone Mocha, aumentati fondi per Myanmar e Bangladesh

- Il governo dell’Australia aumenterà il suo contributo agli aiuti umanitari destinati al Bangladesh e al Myanmar in seguito al ciclone tropicale Mocha, che ha colpito i due Paesi a metà maggio. Canberra, che aveva inizialmente messo a disposizione un milione di dollari, ha deciso di aggiungerne altri 12,5 milioni, portando il totale a 13,5. Lo rende noto il ministero degli Esteri australiano. Dei nuovi fondi, 10,5 milioni di dollari andranno al Myanmar, attraverso le agenzie delle Nazioni Unite e i loro partner, per aiutare circa 1,6 milioni di persone senza sostenere il regime militare birmano, esortato a garantire l’accesso senza ostacoli all’assistenza umanitaria. I restanti due milioni di dollari saranno per il Bangladesh. In totale nel 2022-23 l’Australia ha fornito ai due Paesi 145 milioni di dollari per la risposta alla crisi umanitaria.(Res)