Russia-Iran: Putin a colloquio con Raisi, focus su questione Wagner e agenda internazionale

- l presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo iraniano Ebrahim Raisi, che ha espresso sostegno alla leadership russa in relazione all' insurrezione guidata dal fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. A riferirlo è stato l'ufficio stampa del Cremlino. I presidenti hanno anche discusso altre questioni dell'agenda internazionale, tra cui "modi per garantire la stabilità nel Caucaso meridionale in Siria". Infine, Putin e Raisi hanno parlato delle prospettive per "l'ulteriore sviluppo di una cooperazione bilaterale reciprocamente vantaggiosa", prestando una particolare attenzione "all'attuazione pratica degli accordi esistenti nel settore del commercio, dell'energia e dei trasporti". (Rum)