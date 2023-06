Milano: Cecchetti (Lega), terza sede Tub a Milano è coronamento di nostra storica battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Finalmente la terza sede del Tub è stata assegnata a Milano. L'annuncio sull'ufficialità da parte del Comitato Amministrativo - sull'intesa raggiunta con Francia e Germania, grazie alla mediazione politica del Governo italiano, per assegnare a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato Brevetti - corona una storica battaglia della Lega". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda. "Una battaglia - prosegue - che la Lega porta avanti dal 2012, da quando la Brexit era solo ipotizzabile, una battaglia condotta già undici anni fa da Matteo Salvini al Parlamento Europeo e dal sottoscritto in Consiglio Regionale lombardo. L'assegnazione della terza sede TUB rappresenta un grande risultato per Milano, per la Lombardia e per l'Italia, con ricadute positive economiche e occupazionali facilmente immaginabili: Milano e la Lombardia sono il polo italiano dell'innovazione e della ricerca e avere qui la sede europea del Tribunale dei Brevetti, innescherà un circolo virtuoso che aumenterà ulteriormente la capacità attrattiva di Milano, favorendo la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani che potrebbero restare qui senza doversi trasferire in altre capitali europee". (Com)