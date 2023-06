Forza Italia: Tripodi (FI), coesione e radicamento, avanti con fiducia nel segno di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La due giorni del tesseramento “è stata un grande successo per Forza Italia. Migliaia di italiani da Nord a Sud, dalle grandi città ai piccoli centri hanno scelto ancora una volta di stare dalla parte delle nostre battaglie di Libertà”. Lo ha dichiarato Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri di Forza Italia. “Credo fermamente che il radicamento territoriale, unito alla coesione, siano la naturale bussola per guardare avanti con fiducia alle sfide future”, ha proseguito. “Mi ritrovo appieno nelle parole del nostro coordinatore Antonio Tajani, dobbiamo lavorare con massima abnegazione nel segno del presidente Berlusconi, per realizzare il suo modello di un'Italia moderna, prospera ed efficiente”, ha concluso Tripodi. (Rin)