- Sostegno per le domande di cassa integrazione emergenziale prevista per i lavoratori delle zone alluvionate, con la firma degli accordi in tempi rapidi in modo da far partire subito i pagamenti. È quanto ha chiesto, secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ai sindacati presenti al tavolo sulle pensioni in corso al ministero. (Rin)