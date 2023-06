Milano: intervento Polizia in zona Forlanini, 60enne denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato sera a Milano, la Polizia di Stato è intervenuta presso un condominio della zona Forlanini per soccorrere una persona, denunciando un cittadino italiano di 60 anni per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Alle ore 19 circa, due equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in Via Alfonso Cossa a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza di una donna in strada che invocava aiuto in quanto il proprio figlio, armato di coltello, manifestava intenti suicidi all’interno dell’abitazione. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti, avvisati anche di una probabile esplosione di colpi d’arma da fuoco, hanno notato un uomo sul pianerottolo di casa, con due pistole in mano, una di grosso calibro, puntate alla testa che, alla vista degli agenti, si è rifugiato nella propria abitazione chiudendo la porta d’ingresso. La Centrale Operativa, in costante contatto radio con gli operatori, ha inviato altre volanti sul posto oltre all’unita operativa di pronto intervento del reparto prevenzione crimine Lombardia. Gli agenti delle U.O.P.I. si sono posizionati fornendo una protezione balistica al poliziotto che stava negoziando con l’uomo, dato che quest'ultimo, in preda a una sorta di delirio e pronunciando frasi sconnesse, riferiva di non credere che quelli intervenuti fossero degli agenti di Polizia. (segue) (Com)