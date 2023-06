Milano: intervento Polizia in zona Forlanini, 60enne denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra il poliziotto e il 60enne è durato circa trenta minuti, fin quando l’uomo ha accettato l’invito di posare le armi su un tavolino dietro la porta di ingresso, in modo da trovare una soluzione per i suoi problemi. Una volta l’uno di fronte all’altro e approfittando di un momento di distrazione, con l’aiuto del personale delle U.O.P.I., i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo che veniva trasportato in codice giallo presso il Policlinico, dove è stato ricoverato in psichiatria. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sequestrate diverse armi tutte legalmente detenute: due fucili a pompa, tre carabine di cui una ad aria compressa, otto revolver, cinque pistole di cui una ad aria compressa, un fucile semi automatico, un fucile sovrapposto, una pistola a salve, due archi, un nunchaku, un fucile Airsoftgun, un pugnale, un coltello subacqueo, circa 400 cartucce di vario calibro, 18 caricatori ed 1,650 chili di polvere da sparo per il quale è stato richiesto l’intervento del nucleo artificieri della Questura di Milano. A seguito del rinvenimento di un bossolo esploso, il 60 enne è stato indagato per esplosioni pericolose. (Com)