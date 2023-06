Russia: Putin, sviluppo industriale rimane la nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo dell'industria rimane una priorità per la Russia. E' quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso ai partecipanti del Forum internazionale giovanile Ingegneri del futuro 2023. "Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria sono la nostra priorità assoluta. Pertanto, continueremo a stimolare l'introduzione delle ultime tecnologie, soluzioni digitali, standard ambientali avanzati", ha sottolineato il capo dello Stato russo. Putin ha sottolineato che lo sviluppo dell'industria nazionale, il rafforzamento della sicurezza e della sovranità tecnologica della Russia dipendono in gran parte dalla capacità degli specialisti."Sono queste persone, sia i giovani che gli specialisti esperti, che hanno assicurato il lavoro sostenibile dell'industria russa, il suo sviluppo in condizioni di difficili sfide esterne, garantendo la crescita della produzione dei prodotti più importanti per la vita del Paese nei settori di difesa e quello civile", ha concluso Putin. (Rum)