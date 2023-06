Piemonte: Capone (Ugl), urgenti misure per il rilancio economico e occupazione della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. L'economia Piemontese riparte bene, ma serve sostegno ai lavoratori e alle imprese. Lo ha affermato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito ai dati del Pil del Piemonte, realizzati da Superindice PilNow, il calcolo fatto dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino. "L'Italia e in particolare il Piemonte, a traino manifatturiero, pagano ancora lo scotto della crisi ucraina e dell'aumento dei costi energetici. La ripartenza dei primi mesi del 2023 va accompagnata e rafforzata con misure a sostegno dell'occupazione e delle famiglie duramente colpite dall'inflazione e dal caro energia - ha continuato Capone -. (segue) (Rpi)