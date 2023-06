© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: 2 feriti nell'esplosione di un ristorante nel nord-ovest, la terza in meno di una settimana - Due persone sono rimaste ferite dopo un’esplosione verificatasi in un ristorante nella Cina nord-occidentale, la terza in meno di una settimana. L’incendio è divampato dopo lo scoppio di una pentola a pressione in un locale della provincia di Gansu. Simili circostanze si sono verificate il 21 giugno in un ristorante barbecue della regione autonoma nord-occidentale di Ningxia Hui, dove un’esplosione ha ucciso 31 persone. L’ultimo incidente si è verificato venerdì scorso in un palazzo della città centrale di Zhengzhou, a seguito di una fuga di gas. Su ordine del presidente Xi Jinping, i governi locali hanno intrapreso una campagna di ispezioni a tappeto per accertare la sicurezza degli esercizi commerciali. (segue) (Res)