- Corea del Nord: Pyongyang minaccia gli Usa nel 73mo anniversario della Guerra di Corea - La Corea del Nord ha organizzato manifestazioni di massa a Pyongyang e minacciato una "guerra di vendetta" per la distruzione degli Stati Uniti in occasione del 73mo anniversario della Guerra di Corea. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani. Circa 120mila lavoratori e studenti hanno preso parte alle manifestazioni che si sono svolte ieri nella capitale nordcoreana, secondo l'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Foto pubblicate dall'agenzia di stampa mostrano uno stadio gremito di cittadini nordcoreani che esibiscono cartelli con su scritto lo slogan "gli Stati Uniti continentali sono il nostro poligono di tiro" e "gli imperialisti Usa sono i distruttori della pace". "Kcna" ha anche riportato dichiarazioni ufficiali del governo nordcoreano, secondo cui il Paese ora dispone "dell'arma più potente in assoluto per punire gli imperialisti Usa". Il ministero degli Esteri nordcoreani ha accusato gli Usa in una nota di "compiere tentativi disperati per innescare una guerra nucleare" tramite l'invio di sistemi d'arma strategici nella regione. La Guerra di Corea, durata dal 1950 al 1953, è stata interrotta da una tregua, e le due Coree restano formalmente in stato di guerra. (segue) (Res)