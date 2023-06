© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal-Bangladesh: a breve la firma di un accordo di fornitura energetica senza precedenti attraverso l'India - India, Bangladesh e Nepal sono prossimi alla firma di un accordo energetico senza precedenti, che consentirebbe al Bangladesh di acquistare energia idroelettrica prodotta in Nepal attraverso la rete elettrica indiana. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", precisando che l'accordo tra i tre Paesi potrebbe essere firmato il prossimo mese, e i governi hanno già concordato i termini relativi all'impiego di una linea ad alta tensione indiana, secondo il ministero dell'Energia e delle risorse minerarie del Bangladesh. "Stiamo aspettando il via libera dell'India", ha dichiarato al quotidiano il ministro di Stato per l'Energia del Bangladesh, Narsul Hamid. Stando a "Nikkei", all'inizio di giugno il primo ministro indiano Narendra Modi ha già informato il suo omologo nepalese, Pushpa Kamal Dahal, che Nuova Delhi darà il proprio assenso al progetto per agevolare una maggiore interconnessione energetica nell'Asia Meridionale. L'accordo è di vitale importanza per il Bangladesh, alle prese con frequenti blackout a causa di una carenza di valuta estera che ha limitato le importazioni di idrocarburi. Il Nepal, di contro, produce durante la stagione delle piogge quasi il 30 per cento di energia idroelettrica in più rispetto alle sue necessità, e da tempo punta ad esportare parte del surplus verso il Bangladesh. (Res)