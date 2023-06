I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensioni: Landini, governo non ha rispettato promesse, stiamo tornando alla Fornero - Sulle pensioni “sinora non è stato fatto assolutamente nulla. Siamo nella situazione di un anno fa e cioè stiamo tornando alla Fornero”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad “Agorà”, su Rai tre. “Siamo di fronte a un governo che ha fatto delle promesse, non ne ha rispettate una sulle pensioni e che oggi continua a fare cassa sulle pensioni", ha aggiunto il segretario Cgil. (segue) (Rin)