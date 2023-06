I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regionali: seconda giornata di voto in Molise, alle 15 l’inizio dello scrutinio - Urne aperte oggi dalle ore 7 alle ore 15 per la seconda giornata di votazioni delle elezioni regionali in Molise, con gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e per la scelta del successore di Donato Toma alla presidenza della Regione. L’affluenza nei 136 Comuni molisani alle ore 23 di ieri è stata del 33,99 per cento. Guardando ai dati specifici di alcuni Comuni, a Campobasso, il cui sindaco è il candidato del centrosinistra Roberto Gravina, l’affluenza alle 23 è stata del 42,57 per cento, mentre a Termoli, governata dal candidato del centrodestra Francesco Roberti, l’affluenza alle 23 è stata pari al 37,56. All’ultima tornata elettorale, tenutasi nel 2018, si era votato in una sola giornata e l’affluenza era stata del 52,17 per cento. Dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15, inizieranno le operazioni di scrutinio dei voti. (Rin)