Cultura: scambi universitari tra provincia Roma ed Hebei in Cina

- Un evento per promuovere scambi universitari e progetti internazionali, a partire dal patrimonio culturale, che coinvolgano la provincia di Roma e quella dell'Hebei in Cina. L'evento, organizzato da "Vinci Cultura, associazione Leonardo Da Vinci Internazionale Arteventi" ha visto la partecipazione di diversi esponenti delle istituzioni italiane. Lo riferisce una nota. Per la Camera dei deputati è intervenuto Andrea Volpi di Fratelli d'Italia, per il Comune di Roma e per Città metropolitana, il consigliere del Pd Mariano Angelucci e il consigliere di Fd'I Giovanni Quarzo, per il Comune di Tivoli il consigliere Vincenzo Tropiano. Per la delegazione dell'Hebei, guidata da Jianguo Hou, vicepresidente del Dipartimento dell'Istruzione della provincia di Hebei, sono intervenuti Miss Yuming Wu, vicepresidente dell'Università di Medicina di Hebei, e di Zhenqi Ji, direttore dell'Ufficio per la Cooperazione e gli Scambi Internazionali del Dipartimento dell'Istruzione della provincia di Hebei. L'Italia detiene il primato mondiale per patrimonio culturale con 58 siti Unesco, e proprio nel territorio che ha ospitato l'incontro, a Tivoli, si trovano due siti Unesco di inestimabile valore come Villa Adriana e Villa d'Este. La Regione Lazio, il Comune e la Provincia di Roma vantano eccellenze nel campo dell'istruzione, mentre la provincia dell'Hebei vanta prestigiose università coinvolte. "Si è discusso di progetti volti a migliorare le opportunità di lavoro post-laurea attraverso il coinvolgimento di aziende. È importante sottolineare che la programmazione e la cooperazione potrebbero estendersi ad altri settori, evidenziando la disponibilità delle istituzioni italiane rappresentate ad organizzare un futuro incontro nelle sedi istituzionali italiane", ha spiegato Alessandro Petrini, vicepresidente dell'associazione Vinci Cultura. (Rer)