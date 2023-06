© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno raccolto quasi 4 mila firme su Change.org e questa mattina hanno deciso di scendere in strada per difendere gli alberi di zona. E' accaduto questa mattina in corso Belgio a Torino dove i residenti e negozianti del quartiere Vanchiglietta stanno osteggiando l'abbattimento dei fusti da parte del Comune di Torino. I lavori dovevano partire stamattina ma sono stati interrotti. (Rpi)