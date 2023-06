Bulgaria: presidente Radev scrive ai vertici Ue, adesione di Skopje non si fondi sulle lobby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di adesione della Macedonia del Nord all’Ue deve seguire i criteri validi per tutti i Paesi candidati e non deve invece fondarsi sulle politiche “messe in atto dai lobbisti”. Lo ha scritto il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, in una lettera inviata ai vertici delle istituzioni europee. Radev ha ricordato "di aver sempre espresso e difeso la posizione di principio della Bulgaria" a sostegno dell'integrazione europea della Macedonia del Nord, “un Paese a noi vicino, con il quale condividiamo storia, tradizioni ed eredità culturale”. Allo stesso tempo, ha aggiunto il capo dello Stato, Sofia ha sempre sottolineato i principi fondamentali su cui si basa il processo di allargamento dell'Ue: i meriti propri e il rispetto dei criteri di adesione attraverso riforme sociopolitiche globali. (segue) (Seb)