Bulgaria: presidente Radev scrive ai vertici Ue, adesione di Skopje non si fondi sulle lobby (2)

- Dato il complesso carico storico della regione balcanica, secondo le parole del presidente, la questione del rispetto dei principi del buon vicinato e dei diritti umani ha un'attenzione particolare in questo processo. "Invece di lavorare per il rispetto delle condizioni, Skopje sta scommettendo nuovamente su attività di lobbying per coprire la mancanza di volontà politica nel soddisfare i criteri di adesione. Si intensificano gli attacchi e il linguaggio dell'odio contro la Bulgaria, vengono introdotte ‘liste nere’ per vietare ai cittadini bulgari l'ingresso nel Paese, vengono calpestati i diritti della comunità bulgara: casi di violenza fisica, vessazioni amministrative e giudiziarie nei confronti di persone con un'autocoscienza bulgara stanno diventando sempre più frequenti”, ha proseguito Radev. (segue) (Seb)