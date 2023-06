Bulgaria: presidente Radev scrive ai vertici Ue, adesione di Skopje non si fondi sulle lobby (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha individuato la recente risoluzione del Bundestag tedesco “come esempio dell'imposizione della narrazione espressa dagli ambienti politici e dell’informazione in Macedonia del Nord”. In questa narrazione, sempre secondo il capo dello Stato, “domina la tesi secondo cui il nostro Paese non accetta l'identità moderna della Macedonia del Nord”. La Bulgaria, secondo Radev, reagisce solo ai tentativi di costruire l'identità macedone “su base antibulgara e appropriandosi della storia bulgara”. (Seb)