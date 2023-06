Regno Unito: Partito laborista esortato a chiarire politica trivellazioni Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista è stato esortato a chiarire la sua posizione sulle trivellazioni nel Mare del Nord per l’estrazione di petrolio e gas. La scorsa settimana i laboristi hanno riferito che le licenze esistenti “non saranno revocate”, ma hanno confermato l’impegno a non concederne di nuove “per esplorare altri giacimenti di petrolio e gas”. Tuttavia resta l’incertezza sull'approccio del Partito laborista in merito all'autorizzazione delle numerose licenze esistenti, dove l'esplorazione è già avvenuta ma le scoperte devono ancora essere messe in produzione. I laboristi hanno rifiutato di chiarire se consentirebbero alle agenzie governative di concedere i permessi necessari per i progetti relativi allo sviluppo dei giacimenti, che potrebbero produrre l'equivalente di oltre un miliardo di barili di petrolio.(Rel)