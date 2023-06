Australia: diplomatico "senzatetto" russo sfrattato dall'Alta corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte dell'Australia ha ordinato lo sfratto di un diplomatico russo "senzatetto", che da alcuni giorni era accampato in centro a Canberra, in un appezzamento di terreno dove la Russia intendeva realizzare la sua nuova ambasciata. La vicenda risale alla scorsa settimana, quando il governo australiano aveva ordinato il blocco dei lavori per la realizzazione della nuova ambasciata - che sarebbe sorta a poca distanza dal parlamento - sulla base di obiezioni legate alla sicurezza nazionale. Il tentativo delle autorità australiane di sequestrare il sito dei lavori era però fallito a causa di un "misterioso" funzionario diplomatico russo di mezza età, che venerdì si era accampato nel cantiere sfidando anche le rigide temperature dell'inverno australiano. L'improbabile stallo si è risolto oggi con l'intervento dell'Alta corte australiana, che ha preso posizione a sostegno del tentativo di sfratto del governo. "La corte ha chiarito che non esiste presupposto legale per una prosecuzione della presenza russa su questo sito", ha commentato il primo ministro australiano, Anthony Albanese. "Ci aspettiamo che la Federazione Russa si attenga alle disposizioni della corte". Secondo i media locali, il funzionario russo ha abbandonato il cantiere poco dopo la sentenza dell'Alta corte, ignorando le domande dei giornalisti e dileguandosi a bordo di un'automobile con targhe diplomatiche. (Res)