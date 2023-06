Roma: incendio in residence a Val Cannuta, bruciano rifiuti abbandonati, 200 evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un residence in via di Val Cannuta, uno dei centri di assistenza alloggiativa temporanea di Roma. A bruciare, ieri sera dopo la mezzanotte, cumuli di spazzatura abbandonata nei locali garage e caldaie. A causa del denso fumo 200 residenti sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione San Pietro. Una volta spento il rogo, e messa in sicurezza l'area, i residenti sono stati fati rientrare nelle loro case. (Rer)