Vietnam: riduzione dell’Iva prorogata fino alla fine dell’anno

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, ha approvato la proroga fino al 31 dicembre della riduzione dell’Iva del due per cento. La misura era prevista fino all’11 luglio. La risoluzione è passata sabato, nell’ultimo giorno della quinta sessione plenaria della 15ma legislatura (22 maggio - 24 giugno). Alcuni deputati hanno proposto di prorogare ulteriormente lo sgravio, fino a metà del 2024, e di tagliare di più l’imposta, dal tre al cinque per cento. L’aula ha approvato anche l’estensione da 30 a 90 giorni della durata dei visti elettronici per l’ingresso nel Paese. I visti elettronici vietnamiti sono disponibili per i cittadini di 80 Stati e territori. Con 25 Paesi ci sono accordi per l’esenzione. Nei primi cinque mesi dell’anno il Vietnam ha registrato quasi 4,6 milioni di arrivi internazionali, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 ma ancora al di sotto rispetto al 2019, prima della pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)