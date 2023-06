Bosnia: Federazione sindacati, a maggio in Repubblica Srpska stipendio medio di 655 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), lo stipendio medio di maggio è ammontato a 1.280 marchi convertibili (circa 655 euro), con un incremento di 15 marchi (circa 7 euro) rispetto allo stipendio di aprile. Lo ha annunciato la Federazione dei sindacati dell'entità. Lo stipendio medio più alto di 1.737 marchi (circa 888 euro) è stato registrato nel settore dell'estrazione di minerali e pietre, mentre lo stipendio più basso è stato percepito dai lavoratori edili per un importo di 943 marchi (circa 482 euro). Il paniere sindacale dei consumatori, sempre ad aprile, è stato di 2.457 marchi (circa 1257 euro) e lo stipendio medio lo copre al 52 per cento. Le famiglie della Repubblica Srpska hanno speso la maggior parte dei soldi in cibo e poi in alloggio e servizi comunali.(Seb)