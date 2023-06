Lazio: Corrotti-Bertucci (Fd'I), in commissione altro passo avanti su annullamento Egato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compiuto in Consiglio regionale un altro passo avanti verso l'annullamento in autotutela degli Egato nel Lazio. Così Laura Corrotti e Marco Bertucci, rispettivamente presidente commissione rifiuti e presidente commissione bilancio in consiglio regionale del Lazio. "Il parere favorevole della commissione bilancio e della commissione rifiuti, in seduta congiunta, vuole così sottolineare il lavoro svolto dalla giunta Rocca verso l'azzeramento degli enti. Un atto necessario anche a seguito degli errori commessi durante la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti", concludono. (Com)