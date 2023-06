Cina-Russia: Pechino e Mosca in "stretta comunicazione" dopo insurrezione di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continua a intrattenere una "stretta comunicazione" con la Russia dopo l'insurrezione di breve durata che ha visto protagonista il gruppo paramilitare Wagner, guidato da Evgenij Prigozhin. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in conferenza stampa. "Pechino e Mosca intrattengono una buona e stretta comunicazione a tutti i livelli", ha chiarito la portavoce, ribadendo che gli eventi del fine settimana "sono affari della Russia". "Come vicino amichevole di Mosca e partner strategico globale di coordinamento nella nuova era, la Cina sostiene e crede nella capacità della Russia di mantenere la stabilità nazionale conseguendo sviluppo e prosperità", ha aggiunto. La presa di posizione di Pechino giunge solo dopo che la crisi è rientrata, con l'esilio di Prigozhin in Bielorussia e il ritorno dei miliziani della Wagner nelle loro basi avanzate in Ucraina. Dopo il fallimento dell'offensiva, il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha ricevuto ieri a Pechino il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko. Oltre a scambiare "opinioni sulle relazioni bilaterali", Qin e Rudenko hanno anche parlato di "questioni internazionali e regionali di comune interesse".(Cip)