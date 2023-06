Expo 2030: Porta (Pd), grazie a Lula per sostegno candidatura Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'endorsement del presidente della Repubblica del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, nei confronti della candidatura della città di Roma come sede di Expo 2030 "è un fatto di straordinaria importanza". Lo ha dichiarato Fabio Porta, presidente dell'intergruppo parlamentare Roma Expo 2030 e della Sezione di amicizia parlamentare Italia-Brasile. "La dichiarazione di Lula è avvenuta proprio a Roma, dopo che il presidente del Brasile aveva incontrato il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il sindaco Roberto Gualtieri" ha aggiunto Porta, "e questo carica di un valore ancora maggiore il sostegno del Brasile alla candidatura di Roma. Come Presidente dell'Intergruppo Expo Roma 2030 e della sezione Italia-Brasile dell'Unione interparlamentare sarà mia cura dare sostegno e continuità a questo importante impegno del Brasile in tutte le sedi competenti dove sarà possibile fare sentire la nostra voce", ha concluso. (Rin)