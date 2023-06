Tivoli: Silvestroni (Fd'I), inaugurata sede provinciale partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha inaugurato una sede del partito a Tivoli, nel Lazio. "Abbiamo inaugurato la sede della federazione di Fratelli d’Italia della provincia di Roma a Tivoli", afferma in una nota il senatore e presidente della federazione provinciale di Fd'I, Marco Silvestroni. "Abbiamo scelto Tivoli per la nuova sede per via delle origini storiche della federazione provinciale, e sarà intitolata a Giovannino Battisti, storica figura di militante e dirigente politico nella provincia di Roma, un faro e una guida per tanti di noi - spiega -. Un’inaugurazione che è stata una grande festa con i tanti amici e militanti e con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di tanti deputati della provincia di Roma e di tanti consiglieri regionali, sindaci e dirigenti provinciali. Questa sede - aggiunge - sarà il centro della politica della provincia di Roma ed è aperta a tutti coloro che hanno voglia di proseguire con noi il cammino intrapreso dal governo Meloni verso la rinascita dell’Italia". (Com)