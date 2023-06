Russia: Barelli (FI), è questione interna, serve prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo con Prigozhin, "è un fatto interno, quindi ritengo che occorra molta prudenza. La Russia non ne esce bene ma noi non dobbiamo entrare in questione che è completamente russa”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Rainews 24. “Per quanto ci riguarda – ha proseguito –, noi continuiamo a sostenere l'Ucraina che è stata invasa”. “Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se questa sarà una ferita suturabile nel loro sistema organizzativo legato alla guerra con l'Ucraina e dal punto di vista politico interno se sarà qualcosa che non avrà ripercussioni", ha concluso Barelli. (Rin)