Viabilità: Sulla A8 chiusure notturne da martedì 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e di manutenzione della segnaletica orizzontale. Dalle 21 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 giugno sarà chiusa la stazione di Solbiate Arno, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.In alternativa si consiglia di entrare a Cavaria. Dalle 21 di giovedì 29 alle 3 di venerdì 30 giugno sarà completamente chiusa la stazione di Castellanza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Legnano. Dalle 22 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 giugno, in modalità alternata saranno chiusi i rami di entrata di Buguggiate e di Gazzada, verso Milano. In alternativa si potrà entrare a Castronno; sarà chiusa l'entrata di Castronno, in entrambe le direzioni, Milano e Varese. In alternativa si consiglia di entrare a Solbiate Arno o a Gazzada; sarà chiusa l'area di servizio servizio Brughiera ovest situata nel tratto compreso tra Gazzada e Castronno verso Milano. Si ricorda che le suddette chiusure nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno saranno effettuate in modalità alternata. Dalle 21 di venerdì 30 giugno alle 5 di sabato 1 luglio sarà completamente chiusa Legnano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castellanza; sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare a Busto Arsizio o a Cavaria, sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. (Com)