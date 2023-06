Lavoro: Istat, calano disoccupati nel 2022, forte squilibrio di genere in occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione, nel 2022, evidenzia una diminuzione di 1,4 punti, rispetto al 2021, scendendo dal 9,5 per cento all’8,1 per cento, con differenze fra la componente femminile e maschile (rispettivamente 9,4 per cento e 7,1 per cento). È quanto emerge dalla pubblicazione Istat “Noi Italia 2023”. In forte calo l’indicatore nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni (-6,0 punti percentuali), che si attesta al 23,7 per cento; anche fra i giovani, l’indicatore si conferma più elevato per la componente femminile (25,8 per cento a fronte del 22,3 per cento di quella maschile), con un differenziale in diminuzione, rispetto al 2021. In Italia, nel 2022, il tasso di occupazione – aggiunge Istat – nella fascia d’età tra i 20-64 anni sale al 64,8 per cento (+2,1 punti percentuali, rispetto al 2021), superando il livello del 2019 (63,5 per cento). Si conferma un forte squilibrio di genere: 19,8 punti percentuali a sfavore delle donne (55,0 per cento a fronte del 74,7 per cento dei coetanei uomini). (Rin)