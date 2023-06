Casa: Santanchè, per luglio proposta di legge per riforma affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per luglio dovremmo avere il testo base condiviso per la proposta di legge di riforma degli affitti brevi. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè intervenendo all'evento "Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili" organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano sottolineando che è "un tema complicato, abbiamo voluto ascoltare tutti gli assessori al turismo delle Regioni e I sindaci delle città metropolitane, compreso il sindaco Sala. Abbiamo trovato il 90 per cento della condivisione: intanto il codice identificativo, che attualmente è diverso per ogni regione diventa uguale per tutti a livello nazionale perché ci sembra giusto che sia uguale dal Trentino alla Sicilia. Poi abbiamo trovato condivisione al 95 per cento su indicare quante persone possono essere ospitate in un appartamento perché dobbiamo tutelare i turisti, non è possibile affittare una casa con 8 posti letto e poi si trovano un bilocale con i letti a castello". Un altra questione è che "gli appartamenti devono essere a norma, poi noi riteniamo proprietà privata sacra, questo è un punto fermo, e riteniamo che dobbiamo tassare dal terzo appartamento. Perché se uno ha due appartamenti è anche un modo per poter arrotondare il reddito delle famiglie e quindi va bene la cedolare secca ed è giusto, ma da tre appartamenti in su è un'impresa, e allora stesso mercato, stesse regole. Stiamo andando in questa direzione. Stiamo riflettendo se è giusto le due notti o le tre notti. Io più ci penso e più penso che questa non sia forse la migliore delle cose da fare adesso. Stiamo andando in questa direzione, stiamo riflettendo se sia giusto due o tre notti". "Che ci sia un far west, che andremo a regolamentarlo, è certo, ma non si deve criminalizzare. E poi questo problema degli affitti brevi c'è da tantissimo tempo, ma adesso, visto che c'è il governo Meloni, se ne sono accorti tutti improvvisamente. Ma fino all'altro ieri cosa si è fatto per tutto questo?", ha concluso il ministro.(Rem)