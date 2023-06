Roma: litiga con la compagna incinta e l'aggredisce con un coltello, fermato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tentato omicidio ieri in un appartamento di via dei Due Ponti a Roma. Al culmine di una lite una 32enne italiana, incinta al settimo mese, è stata aggredita dal compagno convivente, un 42enne tunisino, con un coltello. La donna ha riportato soltanto ferite superficiali, poiché l'uomo si è dato velocemente alla fuga. Tuttavia il 42enne è stato fermato nella notte dalla Squadra mobile della polizia e sottoposto a fermo, in attesa del pronunciamento dell'autorità giudiziaria. La 32enne è stata soccorsa e sottoposta alle cure mediche ma è in buone condizioni di salute.(Rer)