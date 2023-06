Governo: Aiello (M5s), basta chiacchiere, Santanchè venga in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la richiesta dei nostri capigruppo di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, di convocare quanto prima una conferenza dei capigruppo per fissare l'audizione della ministra Daniela Santanchè, oggi in commissione Lavoro alla Camera abbiamo ribadito l'impellenza di tale informativa”. Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Davide Aiello. “Dopo l'inchiesta di Report, quotidianamente stanno emergendo particolari gravi sulla vicenda che la diretta interessata deve chiarire. Se, come abbiamo letto oggi, Santanché non vede l'ora di venire a riferire si sbrighi. Basta parole, vogliamo i fatti", hanno concluso. (Rin)