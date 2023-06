Libano: da mercoledì le zone intorno a Beirut riceveranno due ore di elettricità aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da mercoledì 28 giugno, il fornitore di elettricità pubblico Electricité du Liban (Edl) erogherà due ore aggiuntive di corrente in alcune regioni del Libano. Lo ha annunciato oggi Edl. Con queste due ore supplementari di energia, sale a sei il totale di elettricità erogata soprattutto nell’area intorno alla capitale Beirut. Inoltre, Edl ha annunciato che metterà in funzione un gruppo supplementare nella centrale di Deir Ammar, nel nord del Libano. L’annuncio rientra nel piano d’urgenza ideato per rispettare le richieste dei donatori internazionali, soprattutto la Banca mondiale, che in cambio sostengono il settore. (Lib)