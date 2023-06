Fvg: assessore Risorse agroalimentari, sostegno da 2,4 milioni di euro per giovani agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pacchetto di misure da 2,4 milioni di euro, che consentirà di riservare a ogni giovane agricoltore un premio da 70 mila euro per il sostegno alla sua attività. È quanto prevede una delibera della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, approvata su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier. Il provvedimento, adottato nell’ambito del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027, prevede la concessione di un sostegno agli imprenditori agricoli che non abbiano ancora compiuto i quarantuno anni, che si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo impresa e abbiano sviluppato di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. “Il sostegno è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo rispondendo inoltre all'obiettivo di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali”, ha spiegato l’assessore. La cifra corrisposta per ciascun richiedente è pari a 70 mila euro, erogabili in due rate pari al 70 per cento e al 30 per cento del sostegno concesso. Le domande possono essere presentate sul portale dell’Organismo pagatore regionale entro il 15 settembre. (Frt)