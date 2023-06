Serbia-Kosovo: Vucic, non parteciperò ai colloqui con Kurti in programma a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che non parteciperà ai colloqui previsti a Bruxelles con il premier del Kosovo, Albin Kurti, "fino a quando tutti i cittadini serbi arrestati nel nord non saranno rilasciati e la falsa polizia non si ritirerà dal nord". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". A margine del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria che si tiene nella località di Palic, in Vojvodina, Vucic ha sottolineato di aver sempre voluto che la situazione in Kosovo "si risolvesse attraverso colloqui e compromessi", fino all'arrivo al governo di Kurti, che "non ha mai voluto dialogare" e "non ha mai ascoltato gli altri". Secondo il presidente serbo, ai membri della polizia speciale del Kosovo (Rosu) arrestati la scorsa settimana "non manca nulla". "Nessuno li ha maltrattati. Bevono Coca-Cola, mangiano dolci, pesche e non gli manca nulla", ha sottolineato Vucic. L’incontro a Bruxelles tra il presidente serbo e il premier kosovaro è stato promosso dall’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell.(Seb)