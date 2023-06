Serbia-Kosovo: Lajcak ed Escobar, Belgrado rilasci urgentemente membri forze speciali kosovare arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che la Serbia rilasci urgentemente i tre membri delle forze speciali del Kosovo arrestati, in modo che possano tornare dalle loro famiglie. Lo hanno affermato congiuntamente il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in una conferenza al Consiglio atlantico. Lajcak si è detto "convinto" che i leader di Serbia e Kosovo risponderanno all'appello rivolto per andare a un incontro a Bruxelles. "Dire 'no' a un invito dell'Ue sarebbe un atto molto grave e negativo, e penso che l'incontro avrà luogo", ha detto Lajcak. "La questione del Kosovo va risolta entro la fine dell'anno, perché nel 2024 il Kosovo non sarà più al centro dell'attenzione. Ci sono le elezioni negli Usa, in Europa...Dobbiamo tornare al tavolo delle trattative il prima possibile", ha sottolineato il rappresentante europeo, il quale ha precisato che "il primo passo deve venire da Pristina", la quale deve dire ai sindaci eletti "di non lavorare dagli uffici comunali", e poi da Belgrado. Escobar ha ribadito di essere preoccupato per la situazione in Kosovo, che secondo lui "ha il potenziale per trasformarsi in un conflitto internazionale e regionale" e ha ribadito che gli Stati Uniti "sostengono pienamente gli sforzi dell'Ue per risolvere la crisi". Escobar ha quindi sottolineato come gli Stati Uniti siano il più grande alleato del Kosovo. "Tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per il Kosovo negli ultimi 15 anni, non solo 90 giorni, era nell'interesse del Kosovo", ha detto Escobar. (Seb)