- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato oggi papa Francesco in Vaticano. Lo riferisce la stampa di Pristina, aggiungendo che Kurti ha avuto anche un colloquio con il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. Il premier kosovaro è poi partito per Bruxelles dove è previsto un incontro con l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell.(Alt)