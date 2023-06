Serbia-Kosovo: Vucic, ho mostrato a Borrell un rapporto sulle ferite che presentano i serbi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente Aleksandar Vucic ha presentato all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, una relazione "sulle brutali ferite dei serbi arrestati" dalla polizia kosovara nei giorni scorsi. Lo ha riferito lo stesso Vucic ai media di Belgrado al termine dell'incontro con Borrell. Vucic, che era a Bruxelles per un incontro con Borrell e l'inviato Ue Miroslav Lajcak, ha precisato di essere "sempre presente a ogni incontro", perché "è importante parlare" e ogni problema può essere superato con il dialogo. "Sono sempre pronto a parlare con i rappresentanti europei, ma ciò che non ha senso rimane privo di significato", ha osservato il presidente serbo, rispondendo alla domanda se è stato tema di discussione un possibile incontro con il premier kosovaro Albin Kurti. "La maggior parte dei Paesi europei ha riconosciuto il Kosovo, è un loro figlio e lo proteggono. Dobbiamo abituarci, la nostra posizione non è facile. È nostro compito fare il nostro lavoro, cercare di essere corretti, cercare di preservare la stabilità se possibile", ha detto Vucic.