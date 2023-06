Myanmar: la giunta ammette che la guerra al narcotraffico non sta portando risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021 non è riuscita finora a fermare la produzione e il traffico di narcotici nel Paese. Lo ha ammesso il capo della Commissione centrale per il controllo dell’abuso di droga, Soe Htut, al quotidiano “Global New Light of Myanmar2. “Anche se un numero incalcolabile di produttori e trafficanti di droga è stato arrestato e perseguito dalla giustizia, la produzione e il traffico di narcotici non sono affatto diminuiti”, ha spiegato il funzionario. Parole che giungono dopo che le autorità hanno bruciato a favore di telecamere l’equivalente di 446 milioni di dollari di sostanze stupefacenti sequestrate ai cartelli in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga. Il Myanmar, assieme al Laos e alla Thailandia, forma il cosiddetto “Triangolo d’oro” della produzione e del traffico di metamfetamine e di oppio.(Fim)