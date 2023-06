Libia: Unicef, da Ue 1,5 milioni di euro per prima indagine campione a indicatori multipli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha annunciato che l'Unione europea contribuirà con 1,5 milioni di euro a sostegno della prima indagine su campione a indicatori multipli (Mics) in Libia. Lo ha riferito un comunicato dell'Unicef, che ha accolto con favore il contributo dell'Unione europea di 1,5 milioni di euro per condurre la prima indagine Mics nel Paese nordafricano, indicando che è stata sviluppata dall'Unicef per aiutare i Paesi a colmare le lacune e monitorare diversi indicatori chiave dello sviluppo umano, raccogliendo dati sulla situazione generale dei bambini e delle donne. È anche una ricca fonte di informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto raccoglie circa 33 indicatori relativi a tali obbiettivi. Il finanziamento dell'Unione europea sosterrà la creazione di prove e lo sviluppo di capacità delle istituzioni governative nel campo dei dati e delle statistiche. L'indagine multi-indicatore consentirà inoltre una pianificazione basata su prove e la formulazione di politiche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, affinché possano essere garantiti e attuati i diritti dei bambini.(Lit)